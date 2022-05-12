Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık: “Bütün kadınlardan özür dilerim”

Ankara’da tartıştığı kız arkadaşı Sultan S.’nin yüzüne kimyasal madde atan sanık Soner Bolat hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan sanık, “Sultan’dan ve bütün kadınlardan özür dilerim” dedi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden Sultan S., ayrıldığı eski erkek arkadaşı Soner Bolat tarafından yüzüne ‘lavabo açıcı’ olduğu belirlenen madde atıldı. Olay sonrası emniyet tarafından adliyeye sevk edilen Soner Bolat adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık yakalanarak tutuklandı.

“Şişeyi yüzüne değil yere fırlattım”

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur Sultan S., sanık Soner Bolat ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Bolat, böyle bir olay yaşandığı için mağdur ve diğer tüm kadınlardan özür dilediğini belirterek, Sultan benimle oynuyordu, onun yüzünden İmrahor köprüsünde intihara kalkıştım. Polisler engel oldu. O gün ben yolunu kesmedim, konuşmak için gittim yanına eline mermi verdiğim doğrudur ama tehdit etmedim. ‘Al bu mermiyi diğer hediyelerin yanına koy kocana gösterirsin’ dedim. Cinsel tacizde de bulunmadım. Olaydaki malzeme motosikletimi temizlemek için kullandığım yağ çözücüdür. Ben yüzüne fırlatmadım yere fırlattım. Şişeyi fırlatınca benim yüzüme de geldi” dedi.

Sanık ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme, mağdur Sultan S.’nin yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağının tespit edilmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına ve sanık Soner Bolat’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.