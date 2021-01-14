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Kız arkadaşını öldürdü 'Korkutmak istemiştim' dedi

Manisa’da Manisa’da 28 Mayıs 2020 tarihinde işe giden Gülnur Kocabaş’ı(22) pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı Yusuf Akbulut, ilk kez çıktığı hakim karşısında suçlamaları kabul etmeyerek “Korkutmak istedim, öldürmek istemedim” dedi.

Asayiş 14.01.2021, 16:59
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Kız arkadaşını öldürdü 'Korkutmak istemiştim' dedi

Manisa'da 2020 Mayıs ayında evinden işe giderken sevgilisi olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı Yusuf Akbulu'tun ilk duruşması Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. ‘Tasarlayarak Adam Öldürmek'ten yargılanan Yusuf Akbulut'un duruşmasına öldürülen kızın babası Eyüp Kocabaş, anne Keder Kocabaş ve kız kardeşi Neşe Kocabaş ile Manisa Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu'nun üyeleri katıldı. Katil zanlısı Yusuf Akbulut, mahkemede yaptığı savunmasında öldürdüğü Gülnur Kocabaş ile sözlü olduklarını ve kendisini aldattığını iddia ederek, olay günü öldürmek değil korkutmak istediğini iddia etti.

Gülnur Kocabaş'ın olay günü kendisine hakaretler ettiğini iddia eden katil zanlısı Akbulut mahkemede yaptığı savunmasında, “Olay günü Gülnur'u iş yerine götürmek için arabayla evine gittim. Beni görür görmez hakaretler yağdırmaya başladı. ‘Sen erkek, adam değilsin, şerefsizsin' gibi şahsıma hakaretler etti. Sonra tekrar yürümeye başladı ve bende arabayla arkasından takip ettim. Arabayla yanında durdum. Araçta tüfek vardı ve o tüfeği aldım. Korkutmak amacıyla bir el ateş ettim ve kolundan yaralandığını gördüm. Yanına gittiğim zaman ise tüfek aniden kendiliğinden iki el ateş aldı. Dengemi kaybettim korktum ve yere düştüm. Sonra tüfeği kendime doğrultarak intihar etmek istedim. Ben bu tip olayları yapacak kişi değilim. Bir anda gelişti. Üstüme atılan suçlamaları asla kabul etmiyorum” dedi.

Duruşmada Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ise katil zanlısı Yusuf Akbulut'un kızını defalarca rahatsız ettiğini durumu işyerindeki arkadaşlarını da bildirdiğini belirterek, katil zanlısının kızını planlı ve tasarlayarak öldürdüğünü iddia etti. Katil zanlısı Yusuf Akbulut'un tutukluluk halinin devamına karar verilen dava, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından 6 Nisan 2021 tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından anne Gülnur Kocabaş'ın annesi Kader Kocabaş katil zanlısının yaptığı savunmadaki iddiaların yalan olduğunu ve kızının Yusuf Akbulut tarafından sürekli rahatsız edildiğini belirterek “Kızımla 3 yıldır birlikteyiz ve sözlü olduğunu söylüyor. Ama kızım Kütahya'dan Manisa'ya geleli 2,5 yıl oldu. Yani yalan söylüyor. Benim gülümü soldurdular. Kızı telli duvaklı gelin olarak görmek istiyordum. Ancak şimdi toprağın altında. Kendisini asılsız iddialarla savunmaya çalışıp cezadan indirim almaya çalışıyor. Böyle bir şeyi asla kabul edemem. Ben adalet istiyorum. En ağır ceza neyse alsın. Gerekirse idam verilsin. O zaman belki yüreğimizdeki acı birazda olsun hafifler. Ben artık yaşamıyorum” diye konuştu.

Baba Eyüp Kocabaş ise, katil zanlısını müebbet ile cezalandırması talep ederek, “10 sene sonra affa uğrayıp ceza evinden çıkmasın. Müebbet istiyorum. Toprağın altındaki kızıma her türlü iftirayı atıp kendini savunmaya çalışıyor. Asla indirim istemiyorum. Devletimden gereken adalet neyse onu istiyorum” dedi.

Kız kardeşi Neşe Kocabaş ise, “Ablam işyerindeki arkadaşlarına bu kişinin tehdit ettiğini sürekli söylüyordu. Peşini bırakmayacağını söylüyormuş. Yani amacı ablamı öldürmekmiş. Biz artık gün güzü görmeyeceğiz. Oda gün yüzünü görmesin. Benim için hayatın artık bir anlamı yok. Ablamı herkes severdi. Böyle bir sonu asla hak etmedi” dedi.

Davayı yakından takip eden Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları komisyonu Başkan Vekili Avukat Özge Arslan, katil zanlısının olay günü Gülnur Kocabaş'ı öldürmek için hazırlıklı geldiğini ve olay günü tüfeğin ateş almasının kazayla değil kasten olduğunu gösteren kamera kayıtlarının olduğunu ifade ederek, “Sanık kendini kurtarmak için indirimden faydalanmak istiyor. Ancak biz adaletin yerini bulacağı inancıyla sanığın hiçbir indirimden faydalanmadan en ağır cezayı alacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı

Yorumlar (1)
Afife 55 dakika önce
Ulan bu kadınlar da hep erkek değilsin diyor, sonra o kutsal erkekliğe söylenen söz tabii ki ölümle cezalandırılıyor... YERSEN!
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