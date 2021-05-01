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Kısıtlamada motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Bursa’da kısıtlamada müşteriye ürün götüren motosikletli kuryelerin kavgası kameralara yansıdı.

Asayiş 01.05.2021, 11:09
Kısıtlamada motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Bursa’da kısıtlamada müşteriye ürün götüren motosikletli kuryelerin kavgası kameralara yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre 2 farklı firmaya ait moto kuryeler, kırmızı ışıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma yerini kavgaya bıraktı. Bir moto kurye, kavga ettiği meslektaşına tekme ile saldırdı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. 2 genç, daha sonra ayrılarak yollarına devam etti.
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