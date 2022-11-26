Kırmızı ışıklarda beklerken motosikletle gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı

Bursa’da aracıyla kırmızı ışıklarda bekleyen fabrika işçisinin yanına motosikletle gelen şüpheli şahıs, 3 el ateş açtı. Bacağına 3 mermi isabet eden işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Gedelek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gedelek’teki bir otomotiv yan sanayi kuruluşunda işçi olarak çalışan Kaan Özel (25) kendisine ait 77 ES 747 plakalı otomobili ile gece mesaisine gitmek için yola çıktı. Fabrikanın bulunduğu Gedelek kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Kaan Özel’in içinde bulunduğu otomobile kimliği belirlenemeyen bir şahıs yaklaşarak silahla 3 el ateş ettikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

Bacağına 3 mermi isabet etti

Açılan ateş sonucu bacağına 3 mermi isabet eden Kaan Özel yaralandı. Aracını yaralı halde kavşağın karşısına geçirip araçtan inen Kaan Özel’i fark eden fabrikadaki mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özel’i Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve bacağına isabet eden 3 mermiden 2’sinin bacağında saplı kaldığı belirlenen genç adam daha sonra ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Saldırgan her yerde aranıyor

Diğer yandan, Kaan Özel’in aracını kurşun yağmuruna tutan zanlı ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve otomobilde inceleme yaptı. Kaçan zanlının yakalanması için ise jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.