Kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da öldürülen Sırp suç örgütü lideri ile ilgili soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı

Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan’ın önde gelen organize suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 12 şüpheli yakalandı.

Sırp çete elebaşı Vukotiç, 8 Eylül’de İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukotiç’in Interpol tarafından uluslararası düzeyde arandığı öne sürülüyordu. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Jovan Vukotiç’in öldürülmesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir dizi operasyonda 12 kişinin “şüpheli“ sıfatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul’da öldürülen Sırp çete liderinin, Kavaka ve Skaljari çeteleri arasında devam eden husumete kurban gittiği ve kanlı hesaplaşmanın uzun süreden beri devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öldürülen Juvon Vukotiç’in, Türkiye’de daha önce bir dizi polisiye soruşturmaya hedef olduğu ve bu soruşturmalardan birinde 2018’de ülkeden sınır dışı edildiği saptandı. Sahte belgelerle Türkiye’ye tekrar giriş yapan Vukotiç’in ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtilirken, sarsıcı cinayetle ilgili çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları didik didik incelendi. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin de desteğiyle Jovan Vukotiç’in Türkiye’de temas halinde olduğu kişiler ve irtibatları mercek altına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kavaka suç örgütü yöneticilerinden Rodoje Zivkoviç ve yakın adamı Zdravko Perunoviç’in de aralarında yer aldığı 12 kişi “şüpheli“ sıfatıyla gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda başka kişiler adına düzenlenmiş 11 sahte kimlik, farklı ülkelere ait 6 pasaport ve 2 silah ele geçirildi.

Husumet, Valensiya Limanı’ndaki kayıp kokainle başladı

İki hasım suç ağını İstanbul’da karşı karşıya getiren olayın gerisinde ise 2014 yıkında İspanya‘nın Akdeniz’e kıyısı olan Katalan bölgesi şehirlerinden Valensiya Limanı’nda kaybolan 300 kilo kokainin bulunduğu öne sürülmüştü. O tarihte başlayan çatışmalarda ve kanlı hesaplaşmalarda her iki taraftan bazı suç örgütü üyeleri öldürülmüştü.

Cinayete giden süreç

Sırp suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç 8 Eylül’de Şişli’de silahlı saldırıya uğramıştı. İddiaya göre Vukotiç, korsan taksiyle sevgilisi ve çocuğuyla bir alışveriş merkezine doğru seyrederken, viyadük altında, motosikletle araca yaklaşan 3 kişi peş peşe ateş etmiş, eylemcilerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan Sırp çete lideri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.