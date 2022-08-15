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Kırklareli’nde orman yangını

Kırklareli’nde ormanlık alanda çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Asayiş 15.08.2022, 18:19
Kırklareli’nde orman yangını

Kırklareli’nde ormanlık alanda çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

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