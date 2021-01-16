Kırıkkale’de akaryakıt istasyonlarına ‘silici’ kod adlı operasyon
Kırıkkale’de akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 2 akaryakıt istasyonuna ve bir eve “silici” kod adlı operasyon gerçekleştirildi.
Kırıkkale’de akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 2 akaryakıt istasyonuna ve bir eve “silici” kod adlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında “silici” kod adlı operasyon düzenledi. Kırıkkale’de de bağlantısı olduğu iddia edilen 2 akaryakıt istasyonu ve 1 eve eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Müfettişleri ile birlikte yapılan operasyonda mali belgeler ve bilgisayar, cep telefonu gibi dijital materyaller incelendi. Akaryakıt pompaları ile otomasyon sistemleri de kontrol edildi. 1 litrelik şişelerde akaryakıt numuneleri alındı.Başlatılan operasyonda incelemeler devam ediyor.
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