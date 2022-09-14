Kırgızistan, Tacikistan sınırındaki halkı tahliye etti

Kırgızistan, Tacikistan ile çıkan çatışmalar nedeniyle sınırdaki köylerden halkın güvenli bölgelere tahliye edildiğini, yaralı sayısının ise 7’ye yükseldiğini açıkladı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında aralıklarla devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle sınır köylerindeki halkı tahliye çalışmaları başlatıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın Batken Bölgesi Özel Temsilcisi Birinci Yardımcısı Marufhan Tulayev yaptığı açıklamada, sınırdaki 4 köyden bölge sakinlerinin tahliye edildiğini belirtti.

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Batken Bölgesi Özel Temsilcisi Abdikarim Alimbayev, gün içinde sınırda aralıklarla 3 silahlı çatışmanın yaşandığını açıkladı. İki ülke arasındaki ilk çatışmanın Bulak-Başı köyünde yaşandığını aktaran Alimbayev, “2’nci çatışma Dostuk köyünde, 3’üncü çatışma da 15.00 sıralarında Samarkandek sınır karakolunda yaşandı” dedi. Alimbayev, Dostuk köyünde Tacikistan’ın Soğd bölgesi yetkilileriyle görüştüklerine işaret ederek, görüşmede ortak yönetim noktalarının oluşturulması, çatışmaların yaşandığı köylerde güç birimlerinden sorumlu kişilerin belirlenmesi ve takviye güçlerinin çatışma bölgelerinden geri çekilmesi konularının tartışıldığını dile getirdi.

Yaralı sayısı 7’ye yükseldi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda yaralanan 1 sivilin daha hastaneye kaldırılması ile yaralı sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı. Kırgızistanlı yetkililer, çatışmalarda 2’si asker 4 kişinin yaralandığını, 1’isinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı. Tacikistan tarafında ise 1 asker hayatını kaybetmiş, 2 asker yaralanmıştı.