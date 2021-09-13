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Keçi otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde keçi otlatmaya giden çoban ölü bulundu.

Asayiş 13.09.2021, 13:07
Keçi otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde keçi otlatmaya giden çoban ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alibeyli köyü Kalfa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinin yakınındaki araziye keçi otlatmaya giden 63 yaşındaki Abdurrahman Duranay geri dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Abdurrahman Duranay’ın bir ağacın yakınlarında yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri Duranay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Duranay’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

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