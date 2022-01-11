Kazakistan’da KGAÖ barış gücü misyonu sona erdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yaşanan olaylar nedeniyle ülkesinde konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonunun sona erdiğini duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, düzenlenen parlamento oturumunda video konferans yoluyla konuşma yaptı. Ülkede yaşanan olaylarda, Ulusal Güvenlik Komitesinin milli güvenlik tehditlerini gözden kaçırdığını belirten Tokayev, terörle mücadele operasyonlarının akut aşamasından geçtiğini ve tüm bölgelerde durumun istikrarlı olduğunu da sözlerine ekleyerek, “KGAÖ barış gücünün ana misyonu sona erdi, 2 gün sonra aşamalı olarak geri çekme süreci başlayacak. Bu süreç 10 günü alacak” ifadelerine yer verdi.

Tokayev ayrıca devlet temsilcilerine yaptığı çağrıda, yasal gerekliliklere uymayanlar için de sorumluluğun sıkılaştırılmasını istedi.