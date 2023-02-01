Kaza yapan kamyonetin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Bayrampaşa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, aynı yönde ilerleyen kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Eyüp Ümran yönetimindeki 34 FS 4215 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan Behruz Cabbarov idaresindeki 06 DE0976 plakalı kamyonete çarptı. Çarpma sonrası kamyonet yana doğru devrildi. O esnada kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kamyonetten çıkarılan sürücü Behruz Cabbarov, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Cabbarov ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.