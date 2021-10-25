Son Dakika
ABD Büyükelçiliği: “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder”.
Kayseri’de 3 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkrı
Kayseri’de 3 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkrı
Asayiş 25.10.2021, 14:09
Kayseri’de 3 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkrı