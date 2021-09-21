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Kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinden kayıp olarak aranan 63 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni ova yolunda bulundu.

Asayiş 21.09.2021, 14:51
Kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinden kayıp olarak aranan 63 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni ova yolunda bulundu.

Turgutlu’ya bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki N.Ö.’den haber alamayan yakınları, durumu Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, ova yolunda 63 yaşındaki yaşlı adamın cesedini buldu. Motosikletiyle birlikte bulunan yaşlı adamın ilk belirlemelere göre motosikletinden düşerek çenesinin kırıldığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi. N.Ö.’nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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