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Kavşakta trafik kazası; 2 kişi yaralandı

Bilecik’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 17.06.2021, 12:26
Kavşakta trafik kazası; 2 kişi yaralandı

Bilecik’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Bilecik kent merkezinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Emre E. idaresindeki 66 HP 859 plakalı otomobil, sol şeride geçmek isterken aynı istikametten ilerleyen Abdülkadir D. yönetimindeki 26 BD 962 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüleri Emre E. ile Abdülkadir D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Sanayi Rampası istikametine tek şeritten kontrollü şekilde verilen yol kazalı araçların kaldırılması sonucu normale döndü.
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