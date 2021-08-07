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Kavganın arasında kalan temizlik işçisi, pompalı tüfekle yaralandı

Bursa’da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada, o sırada parkta süpürge yapan temizlik işçisi bacaklarından yaralandı.

Asayiş 07.08.2021, 16:53
Kavganın arasında kalan temizlik işçisi, pompalı tüfekle yaralandı

Bursa’da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada, o sırada parkta süpürge yapan temizlik işçisi bacaklarından yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile sokak üzerine gelen 2 grup, tartışmaya başladı. Bu sırada araçtan inen bir kişi, yanındaki pompalı tüfek ile karşı gruba ateş açtı. Pompalı tüfekle çıkan saçmalar, o sırada parkta süpürge yapan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Münir Capkınlar’a isabet etti. Capkınlar, kanlar içerisinde yere yığılırken, otomobillerine binen 2 grup olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 bacağından da yaralanan temizlik işçisi Münir Capkınlar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.
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