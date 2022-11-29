Kastamonu’da fuhuş operasyonu: 3 kadın sınır dışı edildi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu 2 şahsın fuhuşa aracılık yaptığı ve yer temin ettiği bilgisi üzerine derinleştirilen saha çalışmaları çerçevesinde tespit edilen 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 şüpheli şahısla birlikte fuhşa aracılık etmekte kullanılan cep telefonları ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan 3 kadının sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.