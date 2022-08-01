Kars’ta Jandarma’dan ‘Şafak’ operasyonu

Kars’ta jandarma düzenlediği ’şafak’ operasyonunda 1 kaleşnikof tüfek, 4 tabanca ve 201 mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

Kars il Jandarma Komutanlığı ve Susuz ilçe Jandarma Komutanlığı’nca, Susuz sınırları içerisinde önceden tespit edilen şüpheli 5 kişinin yayla evi ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheliler neye uğradığını şaşırırken, jandarma ekiplerince şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 tabanca ve silahlara ait 6 şarjör ile 201 mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Eke geçirilen silahlara el koyan jandarma, olayla ilgili olarak şüpheli 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Şafak operasyonunda ele geçirilen silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazıla açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişin sağlanması ile ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.