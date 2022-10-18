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Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kargo paketinde sarılı şişe içindeki kimyasal sıvının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Asayiş 18.10.2022, 19:36
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kargo paketinde sarılı şişe içindeki kimyasal sıvının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gönderilmek üzere kargo şubesine bırakılan paketten ses gelmesi üzerine kargo personeli tarafından kontrol edildi. Bu sırada şişenin patlaması sonucu yüzüne sıçrayan asit maddesinden etkilenen N.G. (22) ve U.E. (31) yaralandı. Yaralı kargo personelleri, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. N.G. ve U.E.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlayan kimyasal maddenin tuvalet temizleyici ürünü olduğu ve içeriğinde fosforik ve nitrik asit olduğu öğrenildi.