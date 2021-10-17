banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki
Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki
TÜGVA iddialara camiden cevap verdi
TÜGVA iddialara camiden cevap verdi
Bitcoin'de nefesler tutuldu!
Bitcoin'de nefesler tutuldu!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!

Karaman’da öğretmenin hız motoruyla feci ölümü

Karaman’da kullandığı hız motoru ile otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan öğretmen hayatını kaybetti.

Asayiş 17.10.2021, 20:46
Karaman’da öğretmenin hız motoruyla feci ölümü

Karaman’da kullandığı hız motoru ile otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karaman istikametine gelmekte olan Ahmet Raşit Duman (36) yönetimindeki 70 AAT 473 plakalı hız motosikleti, önünde aynı istikamette seyretmekte olan M.D. idaresinde 70 ABC 572 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yolun ortasındaki demir bariyerlere çarptı. Kaza sonrası hız motoru 200 metre ileriye fırlarken, sürücüsü Ahmet Raşit Duman olay yerinde feci şekilde can verdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Duman’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.D. ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Evli ve 1 çocuk babası olan Ahmet Raşit Duman’ın hız motoru tutkunu olduğu ve Karaman’da Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2