Karaman’da 112 Çağrı Merkezi’nin üzerine yıldırım düştü

Karaman’da 112 Çağrı Merkezi’nin üzerine yıldırım düşmesi sonucu, sistem çöktü. 2 saat hizmet dışı kalan merkez, arızanın giderilmesinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

İl genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte yıldırım düşmeleri yaşandı. Karaman Valiliği yerleşkesi içerisinde jandarma, itfaiye, polis ve sağlık biriminin bulunduğu 112 Çağrı Merkezi Binasının bitişiğindeki vericinin üzerine yıldırım düştü. Düşen yıldırım sebebiyle çağrı merkezinde görev yapan personel kısa süreliğine panik yaşarken, binanın elektrikleri kesilerek sistem arızalandı. Jeneratörlerin devreye girmesiyle elektrikler yeniden gelirken, çağrılar alınamadı. Bunun üzerine yetkililer hemen devreye girerek çağrılar belediye ve güvenlik birimlerinin santral telefonlarından alınmaya başlandı. Teknik personelin yaptığı çalışmaların ardından arıza giderildi.

“Vali Işık, çağrı merkezinde incelemelerde bulundu”

112 Çağrı Merkezine yıldırım düşmesinin ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ta, merkeze gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaşanan yıldırım düşmesi nedeniyle çağrı merkezi personele geçmiş oldun dileklerinde bulunan Vali Işık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Saat 21.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu 112 Çağrı Merkezimiz 2 saat kadar hizmetine ara vermek zorunda kaldı. Arkadaşlarımız ve gerekli teknik elemanların girişimleri sonucu sistemi yeniden faaliyete geçirdik. Yıldırımın düştüğü paratonerin çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Yapılan inceleme sonunda teknik rapora göre ne yapacağımızı belirleyeceğiz. Şuana kadar gerek jandarma, gerekse emniyet sorumluluk alanlarında olumsuz yönde bize ulaşan bir bilgi gelmedi. Ekiplerim şuanda dışarıdalar. Bölgelerinde gerekli incelemeleri yapıyorlar. Köylerimizden de il merkezinden de gelen olumsuz bir haber yok” dedi.