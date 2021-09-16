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Karabük’te çekici takla attı: 1 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan çekici takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 16.09.2021, 17:11
Karabük’te çekici takla attı: 1 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan çekici takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Beştepeler mevkiinde meydana geldi. N.E.G. idaresindeki 06 AE 4279 plaka sayılı çekici ve buna bağlı 25 FA 420 plaka sayılı yarı römork ile Bartın istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında 100 metre toprak alanda giderek takla attı. Kazada sürücü N.E.G. yaralandı. Yaralı N.E.G. ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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