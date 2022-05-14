Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Sinan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün merkez Mezitli ilçesindeki evinde rahatsızlanan Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sinan Çetinkaya (49), özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çetinkaya’ya müdahale edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatın kaybeden Çetinkaya için bugün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Mehmet Aslan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, il emniyet müdür yardımcıları, hayatını kaybeden polisin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Törende gözyaşlarını tutamayan polisin yakınlarını, protokol üyeleri ve meslektaşları teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Çetinkaya’nın evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.