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Kahvehanenin çatısı yanarken oyun oynamaya devam ettiler

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir kahvehanenin bacasında çıkan yangın, işletme sahibi ve itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Kahvehanedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak, tavla ve okey oynamaya devam etti.

Asayiş 26.09.2021, 12:05
Kahvehanenin çatısı yanarken oyun oynamaya devam ettiler

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir kahvehanenin bacasında çıkan yangın, işletme sahibi ve itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Kahvehanedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak, tavla ve okey oynamaya devam etti.

Olay, Düzce’nin Dereli Tütüncü Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi kahvehanedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıktı. Borulardan çıktığı düşünülen dumanların çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi, hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyunlarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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