Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesinde 4 ayrı operasyonda 45 gram metamfetamin 20 gram bonzai maddesi ve 2 adet suboxone hap ele geçirildi. Olayda ilgisi bulunan E.E. (37), M.B (21), H.Ö. (29), T.K. (35), O.Y. (28), S.T. (25) ile A.K. (25) gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.