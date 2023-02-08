Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti

AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, dün meydana gelen Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 7,6 ile Elbistan’da olmak üzere, toplam 648 depremin meydana geldiği belirtildi.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre, an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’da 6 bin 234 vatandaşın hayatını kaybettiği, 37 bin 11 vatandaşın yaralandığı bildirilen açıklamada, depremzedelerin barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumunun tamamlandığı ifade edildi.

Bölgede AFAD, PAK, jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven Timleri, STK ve gönüllüler, güvenlik ile yerel destek ekiplerinden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısının 79 bin 110 olduğu not düşülen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personelin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edildiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

“Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Afet bölgesine AFAD’dan 1 milyar 389 milyon 774 bin lira ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 639 milyon 775 bin lira acil durum ödeneği gönderilmiştir.”

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ile, 92 bin 738 AFAD Aile Yaşam Çadırı sevk edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumunun tamamlandığı belirtilerek, “Bölgeye ayrıca, 300 bin battaniye, 123 bin 395 adet yatak, 178 bin 732 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı gönderilmiştir” denildi.

Açıklamada, Kızılay’dan 79 ikram aracı, 23 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 30 sahra mutfak, 3 mobil fırın, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı görevlendirildiği ifade edildi.

Afet bölgelerinde 512 bin 436 sıcak yemek, 322 bin 264 çorba, 490 bin 813 litre su, 406 bin 40 ekmek, 4 bin 450 ekmek arası döner, 1 milyon 314 bin 730 ikramlık malzeme ve 16 bin 700 çay ile 151 bin 715 içecek dağıtımı yapıldığı anlatılan açıklamada, 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi’nin, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirildiği, ayrıca bölgeye bin 488 personel ve 132 araç sevk edildiği bildirildi.