banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Süleyman Soylu'yu taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı!
Süleyman Soylu'yu taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı!
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı

Kağıthane’de çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kağıthane’de yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sonrası herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı.

Asayiş 08.04.2021, 21:22
3
Kağıthane’de çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kağıthane’de yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sonrası herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cesur Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sonrası can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken binanın daha önceden yıkım kararı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerini şeritlerle çevirerek güvenlik önlemi alırken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur