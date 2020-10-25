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Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın paniği
KAĞITHANE’DE 4 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN PANİĞİ YAŞANDI
Asayiş 25.10.2020, 09:42
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Kağıthane’de bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında Kağıthane Barbaros Caddesi üzerindeki 4 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin 3. katı birden alevler içinde yanmaya başladı. Sahne dekoratif ürünlerinin imal edildiği iş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında iş yerinin duvarlarından kopan parçalar ise kenarda park halindeki otomobillerin üzerine düşerek, otomobilleri kullanılamaz hale getirdi.
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