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Kağıt fabrikasında korkutan yangın

İzmir’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, korkuya neden olurken alevler kontrol altına alındı.

Asayiş 07.08.2022, 19:33
Kağıt fabrikasında korkutan yangın

İzmir’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, korkuya neden olurken alevler kontrol altına alındı.

İzmir’in Tire ilçesindeki bir kağıt fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikanın hurda kağıt bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi, fabrikanın bu konuda eğitimli personeli müdahale ederken, İzmir İtfaiyesi de kısa sürede olay yerine intikal etti. Fabrikanın hurda kağıt bölümündeki yangın, rüzgarın etkisiyle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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