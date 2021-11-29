Çankırı’da bir kafede iki grup arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Vatandaşların ve polis ekiplerinin araya girmesi ile ayrılan şahıslar, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Çankırı Çarşamba Pazarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kafede, iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya çıktı. Kafede çıkan kavga, sokakta da bir süre devam etti. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, araya giren polis ekipleri kavgayı ayırdı. Şahıslar polis ekipleri tarafından, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.