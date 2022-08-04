Kadıköyde dar sokakta sıkışan tır trafiği felç etti

Kadıköy’de dorseli tır dar sokağa girdi. Sokağın dar olmasıyla manevra hakimiyetini kaybeden tır trafiği felç etti.

Kadıköy’de seyir halinde olan bir tır akşam saatlerinde Bahariye Caddesi tramvay yolunda mahsur kaldı. Arkasında dorsesi bulunan tır dönüş yapmak isterken dar sokakta sıkıştı. Manevra hakimiyetini kaybeden tır trafiği felç etti. Sıkışma üzerine trafik felç olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan tırı olduğu yerden kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri sokaktaki taşları kırdı. Olayın yaşanmasıyla 21:00 dan beri caddede yoğun trafik kuyrukları oluşurken vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Tırı kurtarma çalışmaları devam ediyor.