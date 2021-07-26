Kablo hırsızları yakalandı

Kilis’te, köylerde elektrik kablosu çalan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kilis Merkez Güvenli köyü ile Polateli Yeniyapan köylerinde 4 vatandaşa ait tarlada bulunan elektrik panolarına zarar verip piyasa değeri 90 bin TL olan kabloları çalan O.K ve V.H. , çalmış oldukları kablolarla birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Polateli ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda yakalandı. İfadeleri alınan O.K ve V.H., sevk edildikleri adli merciler tarafından adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.