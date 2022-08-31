Kabil’de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesinin yıl dönümü kutlamaları sırasında başkent Kabil’deki Kotal-e Khairkhana bölgesinde patlama yaşandı. Kabil Polis Sözcüsü Halid Zadran tarafından yapılan açıklamada, araç içine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı. Görgü tanıkları, patlamanın Taliban’a ait araçların geçişi esnasında meydana geldiğini aktardı.