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İzmir’de ormanlık alanda yangın

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Asayiş 25.06.2022, 16:13
İzmir’de ormanlık alanda yangın

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, Bayındır ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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