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İzmir’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Asayiş 22.09.2021, 20:10
İzmir’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelki Bayraktepe mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 11 arazöz sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterler bölgeden ayrılırken, karadan yapılan yoğun müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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