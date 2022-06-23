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İzmir’de jandarmadan kenevir operasyonu: 2 tutuklama

İzmir’in Bergama, Bornova, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda, 3 bin 178 kök kenevir ele geçirilirken, haklarında adli işlem başlatılan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Asayiş 23.06.2022, 09:40
İzmir’de jandarmadan kenevir operasyonu: 2 tutuklama

İzmir’in Bergama, Bornova, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda, 3 bin 178 kök kenevir ele geçirilirken, haklarında adli işlem başlatılan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla 13-20 Haziran tarihleri arasında Bergama, Bomova, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik köpekleri ve dron destekli olarak icra edilen operasyonlarda, 3 bin 178 kök kenevir bitkisi ve 10 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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