İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesi Akalan mevkiindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Fabrika içerisinde biriken atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın bir anda büyüdü. Fabrikadan çıkan dumanlar, kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın bir binaya da sıçradı. Bölgeye giden ekipler, yangına müdahale ediyor.