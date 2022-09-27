İzmir’de bir iş yerine 2 kez molotoflu saldırı düzenlendi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki kavganın devamında bir tekel bayisine iki saat arayla 2 kez molotofkokteyli atıldı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, Şemikler Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tekel bayi sahibi E.İ.’nin de olduğu 2 grup arasında dün başlayan kavga bugün de devam etti. İlk olarak dün akşam saat 23.00 sıralarında tekel bayinin önüne gelen kişi veya kişilerce iş yerinin camına molotofkokteyli atıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılırken, yaklaşık 2 saat sonra aynı iş yerine 2’nci molotoflu saldırı düzenlendi.

4 kişi gözaltına alındı

Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince iş yerinde çıkan küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çok sayıda polis ekibi çalışma başlattı. İlk olay ile ikinci olayın devamında toplamda 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.