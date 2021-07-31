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İzmir’de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet extacy hap ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesindeki Karaçam uygulama noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Asayiş 31.07.2021, 14:39
İzmir’de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet extacy hap ele geçirildi
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İzmir’in Bornova ilçesindeki Karaçam uygulama noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Karaçam uygulama noktasında bir araçta aramalar yaptı.

Narkotik köpek yardımıyla yapılan aramalarda, araç içerisine gizlenmiş vaziyette 10 bin 70 adet extacy hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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