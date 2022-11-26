İzmir’de 3.2 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü İzmir’in Gaziemir ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşayarak uykularından uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Gaziemir ilçesi merkezli, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.10’daki depremin derinliği 9,18 kilometre olarak ölçüldü. İzmirlileri uykudan uyandıran depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı.