İzmir’de 10 bin 330 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi

İzmir’de, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Türkiye’ye yasa dışı yollardan sokulan 10 bin 330 adet oyuncak ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir adreste çok sayıda kaçak oyuncak bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli adres, ekipler tarafından gözetim altına alınarak, elde operasyon için harekete geçildi. Gerçekleştirilen operasyonda, depo olarak kullanılan iş yerlerinde kutular ve koliler içerisinde çeşitli yaş gruplarına yönelik binlerce oyuncak olduğu tespit edildi. Depolara yapılan eş zamanlı baskınlarda, Türkiye’ye girişine ve teminine dair herhangi bir belge ibraz edilmeyen, hiçbir sağlık denetiminden geçirilmemiş toplam 10 bin 330 adet oyuncak ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken operasyona ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.