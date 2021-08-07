İzmir Urla’daki makilik alan yangını kontrol altında

İzmir’in Urla ilçesinde Karapınar mevkiinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, yangında 7 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi Karapınar mevkii yakınlarında makilik alanda meydana geldi. Makilik alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu itfaiye ve Alo 177 hattına bildirdi. İhbar üzerine yangına 2 uçak, 2 helikopter, 15 itfaiye aracı, 10 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Yangının meydana geldiği bölgede arazinin kayalık olması sebebiyle yangının ilk anlarında karadan müdahale yapılamazken, dozerlerin yol açmasıyla itfaiye araçları da yangına müdahale etmeye başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yangının meydana geldiği bölgeye gelerek bilgi aldı. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

“Gün batmadan tamamen kontrol altına alınacağını değerlendirdik”

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamasında, “An itibariyle havadan yaptığımız kontrolde yangının büyük oranda kontrol alındığını, gün batmadan tamamen kontrol altına alınacağını değerlendirdik. Geçmiş olsun İzmir” dedi.