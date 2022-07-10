İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

AFAD’ın uyarısının ardından Istanbul’da beklenen sağanak yağış başladı. Taksim’de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların evlerine gitmek için koşturduğu görüldü.

AFAD’ın uyarısının ardından Istanbul’da beklenen sağanak yağış başladı.

Bayram tatilinde Taksim’e giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte vatandaşların ıslanmamak ve evlerine gitmek için koşuşturduğu görüldü.