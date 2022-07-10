banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurban kesmek Kur'an'da var mı, yok mu ?
Kurban kesmek Kur'an'da var mı, yok mu ?
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
400 yıllık bayramlaşma zinciri
400 yıllık bayramlaşma zinciri

İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

AFAD’ın uyarısının ardından Istanbul’da beklenen sağanak yağış başladı. Taksim’de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların evlerine gitmek için koşturduğu görüldü.

Asayiş 10.07.2022, 00:27
İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

AFAD’ın uyarısının ardından Istanbul’da beklenen sağanak yağış başladı. Taksim’de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların evlerine gitmek için koşturduğu görüldü.

AFAD’ın uyarısının ardından Istanbul’da beklenen sağanak yağış başladı.

Bayram tatilinde Taksim’e giden vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte vatandaşların ıslanmamak ve evlerine gitmek için koşuşturduğu görüldü.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu