banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Resmi Gazete'de önemli karar!
Resmi Gazete'de önemli karar!
Kılıçdaroğlu'ndan miting kararı!
Kılıçdaroğlu'ndan miting kararı!
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

Asayiş 13.05.2022, 09:09 13.05.2022, 09:34
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, bu sabah yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Geçmiş soruşturmalar çerçevesinde yakalanan ve itirafçı olan FETÖ mensuplarının ifadelerinden yola çıkan polis, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde oldukları anlaşılan ve ByLock kullanıcısı olan 16 şüpheli için İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

12 şüpheli yakalandı

Baskınlarda aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan örgüt üyelerinin birçoğunun FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu, TSK ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyetli oldukları ileri sürüldü. Ayrıca söz konusu şüphelilerin sabit ankesörlü hatlar üzerinden örgütsel iletişime uygun şekilde aranma kayıtlarının olduğu, örgütün bölge yapılanmasında faaliyetli oldukları ve bölgelerde esnaflardan örgüt adına “himmet” adı altında para toplayan “esnaf imamı” kişilerin de yer aldığı belirtildi.

Bylock yazışmalarında 17-25 Aralık faaliyetleri deşifre oldu

Bylock kullanıcısı şüphelilerin söz konusu gizli haberleşme programındaki yazışmaları da mercek altına alındı. İncelenen yazışmalarda, özellikle 17-25 Aralık yargı kumpası sonrası FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleşecek ihtimal operasyonlara karşı alınması gereken önlemlerden bahsedildiği anlaşıldı. Deşifre edilen bu yazışmalarda, evlerde örgüt liderinin kitaplarını bulundurmama, örgüte ait yayınların imha edilmesi, telefon rehberlerinin sıfırlanması gibi delil olacak her unsurun ortadan kaldırılması talimatlarının verildiği ortaya çıktı. Yakalanan 12 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlanırken, firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli 4 gün boyunca polise ifade verecek. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra şüphelilerin Pazartesi günü hakim karşısına çıkmaları bekleniyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

#fetö #Istanbul
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 13 Mayıs 2022
İmsak 03:56
Güneş 05:42
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:19
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
19°
açık