İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna te

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiğini açıkladı.