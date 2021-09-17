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İsrail’den Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 46 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus Valiliği’nde İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu 46 Filistinli yaralandı.

Asayiş 17.09.2021, 16:04
İsrail’den Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 46 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus Valiliği’nde İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu 46 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus Valiliği’nde İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerine yönelik protestolarını sürdürüyor. Nablus’taki Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, Beita ve Beit Dajan kasabalarında düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiğini, 46 Filistinlinin yaralandığını aktardı. Cibril, Beita kasabasında çıkan olaylarda 31, Beit Dajan’da ise 15 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Filistinliler, İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerine tepki olarak aylardır gösteriler düzenliyor.

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