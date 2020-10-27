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İskenderun’daki orman yangını kontrol altına alındı

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA 2 HEKTARLIK ORMAN ÖRTÜSÜ ZARAR GÖRDÜ.

Asayiş 27.10.2020, 13:08
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İskenderun’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına geçilen yangında 2 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.

Yapılan ilk tespitlere göre, yangının, bölgede bulunan çöplükten çıktığı tahmin ediliyor.

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