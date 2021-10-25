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İş yerinden kalorifer petekleri çalan şahıslar yakalandı
Silivri’de kalorifer peteklerini çalmaya çalışan 2 kişi gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızların iş yerinden peteklerle kaçış anı kamerada.
Asayiş 25.10.2021, 09:48
Silivri’de kalorifer peteklerini çalmaya çalışan 2 kişi gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızların iş yerinden peteklerle kaçış anı kamerada.
Silivri Alibey Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde kullanılmayan boş bir iş yerinden gelen sesler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve gece bekçileri harekete geçti. Önceki gün saat 02.00 sıralarında iş yerinden kalorifer peteklerini sökmeye çalışan S.A ile T.Y suçüstü yakalandı. Şahıslara ait hurda arabası, İngiliz anahtarı ve kesici alete el konulurken, şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.