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Irak’ta lunaparkta gondol faciası: 14 yaralı

Irak’ın Süleymaniye kentinde bir lunaparktaki gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonucu 14 kişi yaralandı.

Asayiş 12.08.2022, 11:14
Irak’ta lunaparkta gondol faciası: 14 yaralı

Irak’ın Süleymaniye kentinde bir lunaparktaki gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonucu 14 kişi yaralandı.

Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan Kaledize ilçesindeki bir lunaparkta gondol faciası yaşandı. Kaledize Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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