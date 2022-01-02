İlyas Salman hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Sinema oyuncusu İlyas Salman hakkında, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Sosyal medya üzerinden 25 Ocak 2021 tarihinde paylaşılan bir videoda, Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle oyuncu İlyas Salman hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlyas Salman’ın sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

“Kimseyi aşağılama kastım yoktu”

İddianamede, İlyas Salman’ın ifadesine yer verildi. Salman, videoda ifade ettiği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastı olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını, muhalif bir kişiliği olduğunu, daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

“Düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez”

Video içeriğinde Salman’ın Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin kaydedildiği iddianamede, video içeriğinde yer alan söylemlerinin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aktarıldı.

İddianamede, İlyas Salman’ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.