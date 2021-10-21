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Iğdır’da kaybolan 8 küçükbaş hayvan drone ile bulundu

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 koyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince drone yardımıyla bulunarak kurtarıldı.

Asayiş 21.10.2021, 12:45
Iğdır’da kaybolan 8 küçükbaş hayvan drone ile bulundu

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 koyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince drone yardımıyla bulunarak kurtarıldı.

Iğdır Tuzluca ilçesi Yukarı Aktaş köyünde Mehmet Tutulmaz ve Hasan Ortaoğlan’a ait 8 küçükbaş hayvan, dağlık alanda kayboldu. Köylüler kendi çabaları ile arama çalışması başlattı. Hayvanları bulamayan köylüler jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekipleri, arazide drone ile arama yaptı. Arazide yapılan taramada 8 koyunun Yukarı Aktaş köyü kayalıklarında mahsur kaldığı fark edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla, hayvanlar yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim etti.

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